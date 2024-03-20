مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10.. هل تتطور علاقة خالد النبوي بـ حلا شيحة؟

في مشهد مؤثر، ينتظر جمهور مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10، حيث انتهت أحداث الحلقة الماضية بذهاب عائلة «مختار» خالد النبوي إلى قبر زوجته ميسون، ودخول أولاده في حالة بكاء شديدة.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10

ضمن أحداث مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 10، من المتوقع أن تتطور العلاقة بين خالد النبوي وحلا شيحة خلال الحلقات المقبلة، ولكن هل يتزوجها رغم حبه لزوجته المتوفية، وهل أولاده سيسمحون له بذلك.

ويُعرض المسلسل على منصة Watch it بالتزامن مع قناة dmc الساعة 10.45 مساء.

أبطال إمبراطورية ميم

مسلسل إمبراطورية ميم، بطولة خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمي، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.