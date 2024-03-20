مواعيد امتحانات شهر مارس للمرحلة الابتدائية بمحافظة الإسكندرية 

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية جدول ومواعيد امتحانات شهر مارس للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس بمدارس الإسكندرية في جميع الإدارات التعليمية للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة، ليستعد الطلاب لأداء امتحانات الشهر تمهيداً لاختبارات نهاية العام والمقرر أن تكون في شهر مايو 2024.

جدول ومواعيد امتحانات المرحلة الإبتدائية

تستمر امتحانات شهر مارس القادم للمراحل الثلاثة لمدة أسبوع تبدأ مع نهاية الشهر حتى بداية إبريل المقبل، وتساهم درجات الطلاب في هذه الامتحانات في تقييم الشهور، وترفع درجات أعمال السنة وتدخل في المجموع الكلي لنتيحة نهاية العام لطلاب صفوف النقل.

مواعيد امتحانات شهر مارس

تبدأ مواعيد امتحانات المرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس بإدارات الإسكندرية الفرعية التعليمية يوم الأحد 31 مارس 2024، وتستمر لمدة أسبوع لتنتهى يوم الأحد 7 إبريل 2024 فى جميع مدارس الإسكندرية الرسمية والخاصة والرسمية لغات، وتبدأ الامتحانات مع بداية اليوم الدراسي العادي طبقاً للقرار الوزراى رقم 195 لسنة 2023.