«أمثال دونت ميكس».. البعد عن الناس غنيمة ولا معرفة الناس كنوز

تناول بودكاست «أمثال دونت ميكس» عبر تلفزيون الوطن أمثالا شعبية مثيرة للجدل أشهرها «البعد عن الناس غنيمة» و«معرفة الناس كنوز»، وناقشت الصحفية سماح حسن مقدمة البرنامج الحالات التي ينطبق عليها هذه الأمثلة، وهل تُعمم على الجميع أم لا؟

قالت سماح حسن «إن معرفة الناس كنوز ولكن مش أي ناس، الناس اللي تفيدك بعلمها وخبرتها في الحياة، فالتعلم منها يعد كنزا، بالإضافة إلى الشخص الذي يواسيك في أحزانك ويكون كتوما على سرك هذا يعتبر كنزا».

من ينطبق عليه مثل «البعد عن الناس غنيمة»؟

وأوضحت مقدمة البرنامج «أن البعد عن الناس غنيمة، الناس ساعات كتير في حياتنا بتكشف أسرارنا وتوقعنا في الأخطاء كثيرا، هنا المثل دا فعلا بيكون صحيح، اللي هو الابتعاد أحسن، الابتعاد عن الإنسان اللي قلبه أسود واللي بيملى قلوب اللي حوليه سواد زيه، والإنسان المتشائم اللي يحسسك إن مافيش أمل في أي حاجة» مضيفة أن «المثل بينطبق على الشخص الذي يقربك منك كونه حبيبك وصاحبك إلى أن يجد فرصة ويطعنك في ضهرك، وده نقدر نقول عليه فعلا البعُد عن الناس غنيمة».