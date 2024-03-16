«أمثال دونت ميكس».. حلاوتها في حموتها ولا كل تأخيرة وفيها خيرة؟

تناول بودكاست «أمثال دونت ميكس» عبر تلفزيون الوطن، أمثالا شعبية مثيرة للجدل، أشهرها «حلاوتها في حموتها ولا كل تأخيرة وفيها خيرة»

قالت الصحفية سماح حسن مقدمة البرنامج: «دي أمثال شعبية ناس كثيرة بتستخدمها في حياتنا، اللي كان جدودنا زمان بيقولوها لكن المثلين دول عكس بعض».

وتابعت: «هناك شخص يستخدم المثلين على حسب الموقف يعني حلاوتها في حموتها دي بتتقال لما بيحصل موقف ويكون مش محتاج الواحد يصبر عليه، اللي هو حلاوتها في حموتها، وفي ناس بتحب تطبق المثل ده في حاجات كتير في حياتها، يعني لما حد يتخانق مع زميله في العمل ما يعرفش يرد عليه تجد اللي حوليه يقولوا له خلاص بقى حلاوتها في حموتها».

تابعت :«أما مثل كل تأخيرة وفيها خيرة، دائما الناس بتقوله لما يكونوا نفسهم في حاجة تحصل بسرعة وتتأخر، المثل ده مش بس المصريين الللي بيقولوه ده في كمان دول كتير بتقوله وتوصف بيه الوضع اللي هما فيه زي المرتبات لما تتأخر يقولوا كل تأخيرة وفيها خيرة».