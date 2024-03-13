أمثال دونت ميكس عن الزواج.. تمشي في جنازة ولا يابخت من وفق رأسين في الحلال؟

تناول بودكاست «أمثال دونت ميكس» عبر تلفزيون الوطن، أمثال شعبية مثيرة للجدل عن الزواج، أشهرها «تمشي في جنازة ومتمشيش في جوزاة» و«يا بخت من وفق رأسين في الحلال».

وقالت الصحفية سماح حسن، مقدمة البرنامج: «والله الواحد احتار يمشي بأي منطق فيهم، يساعد في الزيجات بمنطق يا بخت من وفق رأسين في الحلال، ولا يريح باله ويبعد عن الشر وغني له، وزي ما بيقولوا امشي في جنازة ومتمشيش في جوازة».

المثل الشعبي يابخت من وفق رأسين في الحلال

وذكرت، أن معظم السيدات كبار السن في الأماكن الشعبية مؤمنين بالمثل الشعبي «يا بخت من وفق رأسين في الحلال»، إذ يبحثن عن كل بنات ورجال المنطقة الذين لم يتزوجوا حتى يتسببن في تزويجهن.

المثل الشعبي امشي في جنازة ومتمشيش في جوازة

وأشارت إلى أنه بمجرد فشل هذه الزيجات أو يتعرض الزوجين إلى المشكلات، فإنهن يغيرن قناعاتهن ويرددن المثل المعاكس «امشي في جنازة ومتمشيش في جوازة».