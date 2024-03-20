قرر الشقيقان على وحسين في مسلسل مسار إجباري كشف الحقائق أمام أمهاتهم «نعمات» و«إحسان»، ودور والدهم الراحل عمر البرنس في الأزمات التي يتعرضون لها منذ وفاته، ودوره أيضا في تلفيق الأدالة الجنائية ضد الدكتور الجامعي عصام واتهامة بقتل حبيبة، والتي ترتب عليها الحكم عليه بالإعدام، ووصلهم إلى دليل براءته، وكذلك التهديدات التي تمنعهم من تقديم هذا الدليل للنيابة، وذلك ما سيتضح اليوم مع موعد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي اليوم .

أحداث الحلقة 9 من مسلسل مسار إجباري

وفى ظل كل هذة المفاجأت أصرت كلا من إحسان ونعمة خلال حلقة الأمس من مسلسل مسار إجباري، القيام بتبرئة الدكتور عصام، وذلك رغم الخوف الذى سيطر عليهما، ولكنهما أعلنا أيضا أنهما لن يشعرا بالراحة أبدا إذا جرى تنفيذ حكم الإعدام على شخص برئ، ومع موعد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة سي بي سي اليوم، سيكتشف المشاهدون المزيد من الأحداث الجديدة.

موعد عرض مسلسل مسار إجباري الحلقة 10 على قناة سي بي سي اليوم

- تُعرض الحلقة 10 من مسلسل مسار إجباري الساعة 6:05 مساءً، والإعادة 9:45 صباحًا.

ومسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش وعصام عمر وبسمة وصابرين، ومنذ حلقاته الأول ى حظى باهتمام شريحة كبيرة من محبي الأعمال الدرامية في رمضان.