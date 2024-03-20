مسلسل مسار إجباري الحلقة 9.. ما علاقة مجدي حشيش بعمر البرنس؟

مفاجآت غير متوقعة في قضية مقتل الطالبة حبيبة، شهدها مسلسل مسار إجباري الحلقة التاسعة، إذ كشفت خديجة «مي الغيطي» ابنة خالة حبيبة الطالبة المقتولة والمتهم فيها الدكتور صفوت مصباح، علاقة المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي) الذي يترافع في القضية بشركة الأدوية الفاسدة، والتي قتلت حبيبة بسبب أبحاثها، وأوضحت أنّ مجدي صاحب امتياز إدخال هذه الشركة مصر.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 9

وفي الحلقات السابقة من مسلسل مسار إجباري كانت خديجة وأبناء عمر البرنس (محمود البزواي)، حسين (أحمد داش) وعلي (عصام عمر)، يتلقون تهديدات دائمة من المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي)، لامتلاك والدهما دليل البراءة، كما أن حبيبة تعلم الكثير عن القضية لكنها تخاف من الإدلاء بشهادتها، ويرغب المحامي في الحصول على دليل البراءة حتى لا يخرج الدكتور صفوت عصام من السجن، كما تعمد خسارة هذه القضية لصالح شركات الأدوية الفاسدة حتى لا يتم مسائلتهم.

علاقة مجدي حشيش وعمر البرنس

وأثناء مسلسل مسار إجباري الحلقة 9، تظهر فضيحة عمر البرنس عندما كان يعمل في مصلحة الطب الشرعي، والرشوى التي تلقاها من أجل توريط الدكتور صفوت مصباح في مقتل الطالبة حبيبة، حيث وضع شعرة منه في الجثة، وبناء على ذلك تمت محاكمة الدكتور وإدانته والحكم عليه بالإعدام، وينتظر الاستئناف وتقدم دليل البراءة للخروج من القضية، وهو ما لا يرغب فيه مجدي حشيش ومن هنا أيضا تظهر العلاقة الآثمة بين المحامي والبرنس.