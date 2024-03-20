مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة العاشرة

مرحلة جديدة يشهدها مسلسل مسار إجباري في إطار من المتعة والتشويق، بعد أن توصل أبناء عمر البرنس إلى دليل براءة الدكتور صفوت مصباح، والذي كانوا يبحثون عنه طوال الحلقات السابقة، لكنهم لم يقدموه للمحكمة. وتستعرض السطور التالية مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة وسي بي سي وأون والقناة الأولى في رمضان 2024 الحلقة العاشرة.

مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري

تحين مواعيد عرض مسلسل مسار إجباري على قناة الحياة في رمضان 2024 الحلقة العاشرة، وفقا لما هو معلن من قبل القنوات الفضائية الناقلة للمسلسل على النحو التالي:

- يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة على قناة CBC، تمام الساعة 6:05 مساءً، والإعادة 9:45 صباحًا.

- يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة على قناة CBC دراما، الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة في تمام الساعة 6:00 صباحًا و3:00 مساء.

- يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة على قناة الحياة، يكون في تمام الساعة 11:15 مساءً.

- يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة على القناة الأولى المصرية، في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، والإعادة اليوم التالي الساعة 11 صباحًا.

- يعرض مسلسل مسار إجباري الحلقة الثامنة عبر تطبيق ووات واتش إت، بدءًا من الساعة السادسة مساءً.

قصة مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري ينتمي لمسلسلات رمضان 2024 القصيرة، وتدور قصته في إطار من التشويق والإثارة، حيث يعيش الشابان «علي» و«حسين» حياتين مختلفتين، ثم يكتشفان أنهما أخوان غير شقيقان من الأب، الذي يموت ويترك لهما دليل إدانة يغير مسار جريمة قتل مهتم فيها أستاذ جامعي محكوم عليه بالإعدام، وعليهم تقديم هذا الدليل لإعادة االتحقيق في القضية وإدنة المتهم الحقيقي.

ويشارك في المسلسل كوكبة من كبار النجوم من بينهم صابرين وبسمة وأحمد داش وعصام عمر وجوري بكر ومي الغيطي ورشدي الشامي ومحسن منصور سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد محرز ومينا بباوي، وهو من إخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.