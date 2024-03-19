ملخص الحلقة 9 مسلسل مسار إجباري.. المحامي يهدد ابنة خالة الطالبة المقتولة

شهد ملخص الحلقة 9 من مسلسل مسار إجباري، أحداثا مهمة في قضية مقتل الطالبة حبية، إذ عاش علي «عصام عمر»، وحسين «أحمد داش» في حيرةٍ بعد العثور على دليل براءة الدكتور صفوت عصام، والذي تسبّب والدهما عمر البرنس في الحكم عليه بالإعدام ظلمًا لوجود خطأ في تقرير الطب الشرعي، مقابل حصوله على رشوة، لذا يتعيّن على الأبناء تقديم الدليل إلى النياية، لكنهما يخشيان ألا تحمد عواقبه من مجدي حشيش وعصابته.

ملخص الحلقة 9 من مسلسل مسار إجباري

يتوقّع الأبناء أنّه في حالة تقديم الدليل إلى النياية أن يلاحقهم مجدي حشيش وعصابته أو تكون نهايتهما القتل، مثلما كانت نهاية والدهما، لذا يخبران والدتيهما بهذا السر بعد أن أخفياها عنهما لفترة طويلة.

وخلال ملخص الحلقة 9 من مسلسل مسار إجباري، تجمع زوجات عمر البرنس إحسان (صابرين) وعنيات (بسمة) وابنيه حسن وعلي، وتقرر الزوجتان أن يقدم ابنيهما الدليل إلى النياية لتبرئة الدكتور عصام صفوت المحكوم عليه بالإعدام ظلمًا في مقتل الطالبة حبيبة، مهما كان الثمن الذي تدفعه الأسرة، فيوضح لهما الأبناء خطورة تقديم الدليل والتهديدات التي تتعرض لها الأسرة.

تهديدات لابن خالة الطالبة المقتولة

كشفت خديجة «مي العيطي» ابنة خالة حبيبة الطالبة المقتولة، علاقة المحامي مجدي حشيش «رشدي الشامي» الذي يترافع في القضية بشركة الأدوية الفاسدة، والتي قامت بقتل حبيبة بسبب أبحاثها، وأوضحت أنّ مجدي هو صاحب امتيار إدخال هذه الشركة مصر.

وأثناء ملخص الحلقة التاسعة مسلسل مسار إجباري، يحاول المحامي مجدي حشيش الحصول على دليل براءة الدكتور صفوت مصباح الذي تركه عمر البرنس لأبنائه، لذا يحاول دائما مساومتهم والسيطرة على تحركاتهم، كما يهدد خديجة ويرسل لوالدتها رسالة تطلب منا الحضور للمنصورة، وذلك لإبعادها عن أبناء عمر البرنس، وحتى لا يتمكن أحد من تقديم دليل البراءة إلى النيابة حتى لا تتعرض شركة الأدوية لأيّ مساءلة.