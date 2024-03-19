مسلسل مسار إجباري الحلقة 9.. كشف علاقة مجدي حشيش بشركات الأدوية الفاسدة

شهد مسلسل مسار إجباري الحلقة 9 مفاجأة من العيار الثقيل، إذ كشفت خديجة «مي الغيطي» ابنة خالة حبيبة الطالبة المقتولة والمتهم فيها الدكتور صفوت مصباح، علاقة المحامي مجدي حشيش (رشدي الشامي) الذي يترافع في القضية بشركة الأدوية الفاسدة والتي قامت بقتل حبيبة بسبب أبحاثها، وأوضحت أن مجدي صاحب امتياز إدخال هذه الشركة مصر.

مسلسل مسار إجباري الحلقة 9

وأثناء مسلسل مسار إجباري الحلقة 9، يحاول المحامي مجدي حشيش الحصول على دليل براءة الدكتور صفوت مصباح الذي تركه عمر البرنس لأبنائه، لذا يحاول دائما مساومتهما والسيطرة على تحركاتهما، كما يهدد خديجة وينصحها بالسفر لوالدتها في المنصورة، ويرسل لوالدتها رسالة تطلب منها الحضور للمنصورة، وذلك لإبعادها عن أبناء عمر البرنس.

فضحية عمر البرنس تظهر بعد وفاته

وفي مسلسل مسار إجباري يعيش علي (عصام عمر) وحسين (أحمد داش) في حيرة من أمرهما بعد العثور على دليل البراءة، بعد اكتشاف أن والدهما كان مرتشيا حيث أخفى دليل البراءة مقابل رشوة حصل عليها.

وخلال جلسة عائلية تجمع زوجات عمر البرنس وابنيه حسن وعلي، تقرر الزوجتان إحسان (صابرين) وعنيات (بسمة) أن يقدم ابنيهما الدليل للنياية لتبرئة الدكتور عصام صفوت المتهم ظلمًا، مهما كان الثمن الذي تدفعه الأسرة، فيوضح لهما الأبناء خطورة تقديم الدليل وأن مجدي حشيش لن يترك العائلة في حالها أبدأ وربما يقتلهم كما قتل والدهم.