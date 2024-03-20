تجنبها في رمضان.. مأكولات تزيد الشعور بالعطش أثناء الصيام

خلال شهر رمضان الكريم، تشهد مائدة الإفطار أصنافا ومأكولات شهية، معتمدة على الدهون سواء المشبعة أو غير المشبعة والأملاح والسكريات المعقدة، يقبل عليها الصائم بعد ساعات صيام طويلة دون أخذ الاعتبارات الصحية في الحسبان.

الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية أثناء الإفطار

«ضرورة الابتعاد عن تناول المشروبات الغازية أثناء الإفطار والسحور واستبدالها بالمشروبات الطبيعية»، من أهم النصائح التي وجهها الدكتور أحمد محمد سيد رئيس قسم الصناعات الغذائية بالمركز القومي للبحوث، خلال تقرير تليفزيوني عرضه في برنامج «صباح الخير يا مصر»، والمُذاع على فضائية القناة الأولى المصرية.

الابتعاد عن تناول الأطعمة المالحة والمخللات

ولتجنب زيادة الوزن والشعور بالعطش في شهر رمضان، أشار رئيس قسم الصناعات الغذائية إلى ضرورة الابتعاد عن تناول الأطعمة المالحة وبالأخص في وجبة السحور لأنها تخزن الماء داخل الجسم وبالتالي تعطي الإحساس بالعطش، مع ضرورة الابتعاد عن تناول المخللات، لاحتوائهاعلى نسبة أملاح عالية تؤدي إلى زيادة الشعور بالقلق والتوتر.

الاتبعاد عن الأطعمة الدهنية والمقلية

وشدد على عدم تناول السكريات المعقدة كالحلويات الشرقية واستبدالها بفواكة طازجة، لاحتوائها على السكريات والسعرات الحرارية العالية التي تؤدي بدورها إلى زيادة الوزن، بجانب الابتعاد عن الحمضيات كالبرتقال والليمون التي تسبب حموضة المعدة، مضيفا: «الأطعمة الدهنية والمقلية، خاصة الوجبات السريعة تحتوي على نسبة دهون كبيرة، تُزيد من نسبة الأحماض الدهنية المشبعة التي تؤدي إلي ضيق التنفس وزيادة الوزن».