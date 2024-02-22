احذر هذه الأكلات ممنوعة في الفطار والسحور.. اعرفها قبل رمضان

تهتم العديد من الأسر بتناول العناصر الغذائية المفيدة في شهر رمضان الكريم، وهو ما تحاول الأمهات دائمًا فعله لجعل أسرهن في صحة أفضل، ويٌقبلون على الصيام، وما لا يعرفونه أن هناك أطعمة ممنوع تناولها على الإفطار والسحور، إذ إن هذه الأصناف قد تٌدمر الصحة.

أكلات ممنوعة في الإفطار

هناك العديد من الأطعمة التي تحدث ضررا على الصحة أثناء تناولها على الإفطار، ووفقًا لحديث أحمد رامي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة، لـ«الوطن»: فإن بعد ساعات طويلة من الصيام يجب الإفطار على وجبة خفيفة والابتعاد عن الأطعمة الثقيلة: «أهم العوامل اللي بتساعد الجسم على الصيام بصحة تناول فطار صحي، والابتعاد عن الأطعمة اللي بتخزن الدهون وتُؤثر على الجسم»، مٌوضحا أن الأطعمة الممنوعة على الإفطار هي:.

الأطعمة الممنوعة على الفطار

- المكرونة والنشويات المعقدة، لأن دخولها أول شيء للجسم على الفطار يضر بالجهاز الهضمي وعملية الهضم.

- الأطعمة المقلية في الزيوت المٌهدرجة، لأنها تعمل على نقص الدم الواصل إلى المخ، وتُشكل خطرا على القلب والأوعية.

- الأطعمة الغنية بالتوابل، تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.

أكلات ممنوعة في السحور

هناك أطعمة لا بد من الابتعاد عنها عند السحور لأنها تؤثر سلبا على الجسم خلال فترة الصيام ووفقًا لـ«رامي»، فإنها تتمثل في:

- الأطعمة المالحة، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الملح الذي يُؤثر على الجسم.

- ممنوع تناول المُعلبات، لأنها تُؤثر على المعدة، وتعمل على زيادة الجفاف في جسمك.

- تناول الأطعمة السكرية، تهبط من مستويات الطاقة، وتعمل على زيادة الدهون المُتراكمة بالجسم.

نصائح لفطار وسحور صحي

كانت وزارة الصحة قدمت عدة نصائح لفطار صحي، من خلال صفحتها الرسمية، على موقع «فيس بوك»، وهي:

- عدم تناول كميات كبيرة من الطعام عند الإفطار.

- الإكثار من شرب الماء.

- تقسيم وجبة الإفطار إلى قسمين.

- الابتعاد عن الأطعمة التي بها مكونات عالية بالدهون.

- ابتعد عن تناول كمية كبيرة من النشويات.

- التقليل من الحلويات والشاي والقهوة.

ماذا يجب أن نأكل في السحور؟

الأفضل لوجبة السحور تناول الألبان والجبن، وقدمت وزارة الصحة والسكان نصائح لوجبة سحور صحية:

- شرب الماء.

- تأخير السحور.

- الابتعاد عن الأطعمة التي تُسبب العطش.

- حاول تقليل العيش ولا تنسى الخضراوات.

- عدم شرب الكثير من الشاي والقهوة أثناء السحور.