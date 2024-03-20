تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة.. كثافات على كوبري أكتوبر (فيديو)

كشفت الإعلامية لمياء حمدين مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة وبعض المحافظات، حيث يشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية، كذلك الأمر في شارع رمسيس والتي تقل تدريجيا بالوصول إلى منطقة غمرة.

كثافات مرورية على الكورنيش

ويشهد كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين كثافات مرورية، أما عن شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فيشهد سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، كما يوجد كثافات نسبية في منطقة الوايلي وصولا إلى كوبري الساحل والأميرية، مع وجود كثافات مرورية بسيطة على الكورنيش من المظلات وصولا إلى وسط البلد.

كثافات مرورية في شارع الهرم الرئيسي

وبالانتقال إلى محافظة الجيزة، يشهد شارع الهرم وشارع الهرم الرئيسي كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، وكذلك الأمر في شارع فيصل والتي تبدأ من محطة المريوطية وصولا إلى كوبري فيصل، أما طريق المحور للقادم من أكتوبر فيشهد كثافات مرورية تستمر حتى سلم أرض اللواء، كما يوجد سيولة مرورية للمتجه إلى أكتوبر.