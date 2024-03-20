دعاء قيام الليل في رمضان.. «اللهم بارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت»

صلاة ودعاء قيام الليل في رمضان، من أعظم العبادات في الإسلام، ويحرص على أدائها المسلمون خلال الشهر الفضيل لما لها من ثواب كبير، إذ تزيل الهموم والضغوطات، وفي قيام الليل، يفتح الله سبحانه وتعالى، أبواب الرحمة والبركة ويغفر الذنوب ويزيل البلاء.

دعاء قيام الليل في رمضان

ويرفع دعاء قيام الليل في رمضان، درجة المؤمن في الدنيا والآخرة ويقربه إلى الله عز وجل، وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنَّ قيام رمضان ورغَّب فيه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله، قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفق عليه، وهذا القيام يتحقق بصلاة التراويح التي اختص بها شهر رمضان، ومعنى قيام رمضان إيمانًا: أي تصديقًا بما وعد اللَّهُ الصائمَ من الأجر، واحتسابًا: أي محتسبًا ومدخرًا أجره عند الله تعالى لا عند غيره، وذلك بإخلاص العمل لله.

أدعية مستحبة أثناء قيام الليل في رمضان

ويمكن خلال قيام الليل في رمضان، ترديد العديد من الأدعية الجامعة للخير ومنها: «اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي، لا إله لي غيرك».

- «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أسألك أن تعتق رقابنا من النار، اللهم عافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، واهدني فيمن هديت، وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت».

- «اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلينا، وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك».