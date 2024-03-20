موعد بدء مسلسلات رمضان الـ15 حلقة.. أبرزها جودر بطولة ياسر جلال

أيام قليلة تفصلنا عن موعد بدء مسلسلات رمضان الـ15 حلقة، والمقرر لها أنّ تشهد عرض مجموعة من الأعمال الدرامية المتنوعة ما بين حكايات تاريخية واجتماعية وشعبية وكوميدية، يقود بطولتها كبار النجوم والشباب ومجموعة من المواهب الجديدة، والمقرر عرضها على شاشة قنوات المتحدة ومنصة watch it الإلكترونية.

وينطلق موعد بدء مسلسلات رمضان الـ15 حلقة، يوم 16 من الشهر الكريم، ومن الأعمال المقرر عرضها في النصف الثاني، مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، وهو من حكايات ألف ليلة وليلة، كتبها أنور عبدالمغيث ومن إخراج إسلام خيري، ويعرض على شاشة قناة ON.

وتضم قائمة النصف الثاني من مسلسلات رمضان، مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم، وتدور قصته في إطار كوميدي اجتماعي، للكاتب محمد سليمان عبدالمالك ومن إخراج محمد علي، ويعرض على قناة DMC.

بدون سابق إنذار على dmc

كما يُعرض على قناة DMC، مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول مفاجأة تقلب حياة أسرة مع مرض طفلها الصغير، للكاتبة ألما كفارنة ومن إخراج هاني خليفة.

مسلسل مليحة على cbc

ويُعرض على قناة CBC في النصف الثاني من رمضان، مسلسل مليحة الذي يتطرق للقضية الفلسطينية، من بطولة دياب وميرفت أمين وسيرين خاس، للكاتبة رشا عزت الجزار ومن إخراج عمرو عرفة.

وتعرض قناة CBC، مسلسل بقينا اتنين بطولة شريف منير ورانيا يوسف، ويعتبر آخر عمل شارك فيه الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته في أثناء تصوير أحد مشاهده، من تأليف أماني التونسي ومن إخراج طارق رفعت.