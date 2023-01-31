تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2023.. بينها أعمال قصيرة مكونة من 15 حلقة

ينتظر جمهور الدراما المصرية، الإعلان عن القائمة النهائية لـمسلسلات رمضان 2023، وبدأت ملاح الموسم الجديد في الوضوح، حيث يشهد مشاركة أكثر من مسلسل من نوعية الأعمال القصيرة المكونة من 15 حلقة، من بطولة عدد من أبرز نجوم الدراما، ويصل عددهم إلى 5 مسلسلات حتى الآن.

تعتبر النجمة منى زكي من أبرز نجمات مسلسلات رمضان 2023، حيث تقدم أول تجاربها في المسلسلات القصيرة بمسلسل «تحت الوصاية»، والذي يروي خلال 15 حلقة قصة سيدة تحاول تجد نفسها وأبنائها دون عائل بعد وفاة زوجها، مما يدفعها إلى التخفي في زي رجل حتى تستطيع العمل في صيد الأسماك، ويشاركها بطولة المسلسل عدد من الممثلين من بينهم دياب، نسرين أمين، تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج محمد شاكر خضير.

قائمة مسلسلات رمضان 2023 القصيرة

وتتسع قائمة مسلسلات رمضان 2023، القصيرة لتشمل: «الصفارة» بطولة الفنان أحمد أمين، محمد رضوان، آية سماحة وطه دسوقي، إخراج علاء إسماعيل، بالإضافة إلى «مذكرات زوج» بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد ورنا رئيس، تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج مريم أحمدي.

ووقع اختيار الفنان ياسر جلال على مسلسل «علاقات مشروعة» للمخرج خالد مرعي، للعودة إلى الدراما الرمضانية وهو من تأليف سماح الحريري، ويشارك في البطولة مي عمر وهو التعاون الثاني بينهما بعد مسلسل «الفتوة» في 2020.

دنيا سمير غانم تعود للدراما في مسلسلات رمضان 2023

وبعد غياب 3 سنوات تعود دنيا سمير غانم إلى الدراما التلفزيونية منذ آخر أعمالها في «بدل الحدوتة 3» في 2019، في مسلسل يحمل توقيع المخرج إسلام خيري، وهو من نوعية أعمال 15 حلقة وذلك بخلاف مسلسلها المؤجل «عالم موازي».