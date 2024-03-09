قائمة مسلسلات رمضان 2024.. 10 أعمال تدور أحداثها في 15 حلقة

تضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، عددًا من الأعمال الدرامية التي تدور أحداثها في إطار 15 حلقة، ومن المقرر عرضها ما بين النصف الأول والثاني في الماراثون الرمضاني الذي ينطلق خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك على شاشة قنوات الشركة المتحدة ومنصة watch it الإلكترونية.

وتتنوع القائمة ما بين المسلسلات الكوميدية والتاريخية والاجتماعية والإنسانية، يقود بطولتها سواء نجوم كبار أوشباب يحملون البطولة المطلقة على عاتقهم، ومن أبرز هذه الأعمال الدرامية التي تدور أحداثها في إطار 15 حلقة:

جودر

ينتمي مسلسل جودر، لنوعية الأعمال التاريخية وحكايات ألف ليلة وليلة، ويجسّد ياسر جلال شخصية شهريار، التي تحكي له شهر زاد وتقوم بدورها ياسمين رئيس، حكاية جودر المصري وما يتعرض له ويقوم بدوره ياسر جلال أيضا، كتابة أنور عبدالمغيث، إخراج إسلام خيري، إنتاج شركتي ميديا هب سعدي – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى، ويشارك في البطولة نور اللبنانية، محمود البزاوي، رشوان توفيق، آيتن عامر، محمد علي رزق، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة on.

عتبات البهجة

يطل الفنان القدير يحيى الفخراني، على الجمهور في موسم مسلسلات رمضان 2024، من خلال مسلسل عتبات البهجة المأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب إبراهيم عبدالمجيد، سيناريو وحوار مدحت العدل، إخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج العدل جروب، ويشارك في البطولة جومانا مراد، هنادي مهنا، ومجموعة من الشباب والوجوه الجديدة، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة dmc.

فراولة

اختارت الفنانة نيللي كريم، أن تشارك في رمضان 2024 بمسلسل لايت كوميدي، وتجسد شخصية فراولة ابنة حارس العقار التي تتحول حياتها إلى الثراء السريع، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج محمد علي، إنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقي، ويشارك في بطولته شيماء سيف، أحمد فهيم، حجاج عبدالعظيم، ويعرض على شاشة قناة dmc.

كامل العدد +1

تقدم الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة، مسلسل كامل العدد +1، وتدور أحداثه في إطار كوميدي من خلال زوجين لديهما 7 أبناء ويرزقان بالطفل الثامن، من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي، إنتاج شركة DS+، بطولة إسعاد يونس، ميمي جمال، ويعرض على قناة on.

بابا جه

ويخوض الفنان أكرم حسني، تجربة الـ 15 حلقة من خلال مسلسل بابا جه، مع نسرين أمين وسما إبراهيم والطفلة لافينينا نادر، تأليف وائل حمدي ومحمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي، شركة ميديا هب سعدى – جوهر، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة dmc.

بدون سابق إنذار

ويشارك أسر ياسين مع الفنانة عائشة بن أحمد، بطولة مسلسل بدون سابق إنذار، ويعرض على شاشة قناة dmc، وهو مسلسل ملئ بالتشويق والإثارة عندما يتفاجئ زوجين بإصابة ابنهما بمرض خطير، ويتم اكتشاف سر يقلب الأحداث، من تأليف ألما كفارنة، إخراج هاني خليفة، إنتاج شركة blue bee.

سر إلهي

وتقدم الفنانة روجينا مسلسل سر إلهي، الذي يعرض على قناة cbc، من تأليف أمين جمال، إخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز، بطولة أحمد مجدي، أحمد بدير، ميمي جمال، رنا رئيس، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ملئ بالتشويق حول نصرة التي تواجه أزمات كثيرة.

لحظة غضب

يعرض مسلسل لحظة غضب على منصة watch it الإلكترونية، وتدور قصته في إطار من الغموض، بطولة صبا مبارك، محمد شاهين، ناردين فرج، علي قاسم، تأليف مهاب طارق، إخراج عبدالعزيز النجار، إنتاج تي فيجن للمنتج طارق الجنايني.

مسار إجباري

يقود بطولة مسلسل مسار إجباري كل من عصام عمر وأحمد داش، وتدور قصته في إطار اجتماعي إنساني مليئة بالتشويق، من إنتاج الشركة المتحدة ويعرض على عدد من قنواتها في رمضان 2024.

مليحة

يتطرق مسلسل مليحة إلى القضية الفلسطينية من خلال فتاة تركت فلسطين وهى طفلة وتقرر العودة إليها ولكن تقابلها أزمات كثيرة، حتى تلتقي بالضابط أدهم الذي ساعدها على تخطي هذه الأزمة من خلال مواقف كثيرة يما بها الجميع، تأليف رشا عزت الجزار، إخراج عمرو عرفة، إنتاج شركة DS+، بطولة دياب، رشا خاس، ميرفت أمين، أشرف زكي، ويعرض على عدد من قنوات المتحدة.