موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء 20-3-2024

يصوم اليوم المسلمون في الإمارات العربية المتحدة اليوم العاشر من شهر رمضان المعظم لعام 1445هـ والذي يوافق 20 مارس لعام 2024، إذ مر الثلث الأول من الشهر الكريم.

موعد اذان المغرب في الامارات اليوم الأربعاء 20-3-2024

ويحرص المسلمون في الإمارات على معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في الامارات اليوم الأربعاء 20-3-2024 ومواعيد الإفطار والتي أعلنتها الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف كما يلي:

في العاصمة الإماراتية أبوظبي يؤذن المغرب في تمام الساعة 06:36 مساء وهو موعد الإفطار، بينما يؤذن العشاء في تمام الساعة 07:50 مساء، ويليه صلاة التراويح.

وفي إمارة دبي يؤذن المغرب في تمام الساعة 06:33 مساء، بينما يؤذن العشاء في تمام الساعة 07:47 مساء ويليه صلاة التراويح.

موعد اذان المغرب في الإمارات اليوم

وفي إمارة الشارقة يؤذن المغرب في تمام الساعة 06:36 مساء، بينما يؤذن العشاء في تمام الساعة 07:50 مساء ويليه صلاة التراويح.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات 20-3-2024

وفي إمارة عجمان يؤذن المغرب في تمام الساعة 06:36 مساء، ويؤذن العشاء في تمام الساعة 07:50 مساء ويليه صلاة التراويح.

موعد أذان المغرب اليوم في الإمارات الأربعاء 20-3-2024

وفي إمارة أم القيوين يؤذن المغرب في تمام الساعة 06:32 مساء، بينما يؤذن العشاء في تمام الساعة 07:46 مساء ويليه صلاة التراويح.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

وفي إمارة رأس الخيمة يؤذن المغرب في تمام الساعة 06:36 مساء، ويؤذن العشاء في تمام الساعة 07:50 مساء ويليه صلاة التراويح.