موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 19-3-2024
كتب:
فادية إيهاب
12:01 م | الثلاثاء 19 مارس 2024
موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 19-3-2024
تقدم الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 19-3-2024، حتى يتمكّن مواطنيها والمقيمين داخل مدنها المختلفة إعداد الإفطار في موعده بجانب الاستعداد من أجل صلاة التراويح عقب رفع أذان صلاة العشاء.
موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 19-3-2024
ويختلف موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في كل إمارة، لكن بالنسبة للعاصمة أبوظبي، تأتي مواقيت الصلاة بها كالآتي:
- أذان الفجر في الساعة 05:09 صباحًا.
- أذان الظهر في الساعة 12:30 مساءً.
- أذان العصر 3:55 مساءً.
- أذان المغرب في الساعة 6:33 مساءً.
- أذان العشاء في الساعة 8:03 مساءً ثم يليه صلاة التراويح.
مواعيد الإفطار في الإمارات اليوم الأحد 17-3-2024
وحول مواعيد الإفطار ارتباطا بموعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الأحد 17-3-2024 فهي كالآتي:
- في إمارة دبي يؤذن العصر اليوم الساعة 03:53 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:30 مساءً، ويؤذن العشاء في تمام الساعة 08:00 مساءً، وتليه صلاة التراويح.
- في إمارة الشارقة يؤذن العصر 3:52 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 6:29 مساءً، ويؤذن العشاء الساعة 7:59 مساءً، ويليه صلاة التراويح.
- في إمارة عجمان يؤذن العصر الساعة 03:50 مساءً ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:27 مساءً، بينما يؤذن العشاء الساعة 7:57 مساءً ويليه صلاة التراويح.
- في إمارة أم القيوين يؤذن العصر الساعة 03:52 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:29 مساءً، ويؤذن العشاء 07:59 مساءً، ويليه صلاة التراويح.
- في إمارة رأس الخيمة يؤذن العصر الساعة 03:50 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:26 مساءً، ويؤذن العشاء 07:56 مساءً، ويليه صلاة التراويح.
- في إمارة الفجيرة يؤذن العصر الساعة 03:49 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:25 مساءً، ويؤذن لصلاة العشاء 07:55 مساءً، ويليه صلاة التراويح.