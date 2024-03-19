تقدم الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 19-3-2024، حتى يتمكّن مواطنيها والمقيمين داخل مدنها المختلفة إعداد الإفطار في موعده بجانب الاستعداد من أجل صلاة التراويح عقب رفع أذان صلاة العشاء.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 19-3-2024

ويختلف موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الثلاثاء 19-3-2024 في كل إمارة، لكن بالنسبة للعاصمة أبوظبي، تأتي مواقيت الصلاة بها كالآتي:

- أذان الفجر في الساعة 05:09 صباحًا.

- أذان الظهر في الساعة 12:30 مساءً.

- أذان العصر 3:55 مساءً.

- أذان المغرب في الساعة 6:33 مساءً.

- أذان العشاء في الساعة 8:03 مساءً ثم يليه صلاة التراويح.

مواعيد الإفطار في الإمارات اليوم الأحد 17-3-2024

وحول مواعيد الإفطار ارتباطا بموعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الأحد 17-3-2024 فهي كالآتي:

- في إمارة دبي يؤذن العصر اليوم الساعة 03:53 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:30 مساءً، ويؤذن العشاء في تمام الساعة 08:00 مساءً، وتليه صلاة التراويح.

- في إمارة الشارقة يؤذن العصر 3:52 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 6:29 مساءً، ويؤذن العشاء الساعة 7:59 مساءً، ويليه صلاة التراويح.

- في إمارة عجمان يؤذن العصر الساعة 03:50 مساءً ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:27 مساءً، بينما يؤذن العشاء الساعة 7:57 مساءً ويليه صلاة التراويح.

- في إمارة أم القيوين يؤذن العصر الساعة 03:52 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:29 مساءً، ويؤذن العشاء 07:59 مساءً، ويليه صلاة التراويح.

- في إمارة رأس الخيمة يؤذن العصر الساعة 03:50 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:26 مساءً، ويؤذن العشاء 07:56 مساءً، ويليه صلاة التراويح.

- في إمارة الفجيرة يؤذن العصر الساعة 03:49 مساءً، ويؤذن المغرب في تمام الساعة 06:25 مساءً، ويؤذن لصلاة العشاء 07:55 مساءً، ويليه صلاة التراويح.