كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية عن موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الإثنين 18-3-2024 في ثامن أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم

وفي السطور التالية ترصد «الوطن» موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الإثنين 18-3-2024 وذلك لمساعدة المسلمين على تنظيم أوقاتهم مع تجهيز موائد الإفطار.

موعد أذان المغرب اليوم في الإمارات الإثنين 18-3-2024

وأوضحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية الإماراتية موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 18-3-2024 في أبو ظبي تكون عند الساعة 6:33 مساءً، وأما عن مواقيت الصلوات الأخرى تكون صلاة الفجر 5:06 صباحًا، والشروق 6:28 صباحًا، وصلاة الظهر 12:31 مساءً، وصلاة العصر 3:57 مساءً، وصلاة العشاء 7:47 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

وأما عن موعد أذان المغرب في عجمان الإماراتية فيكون عند الساعة 6:29 مساءً، وعن صلاة الفجر 5:01 صباحًا، والشروق 6:24 صباحًا، وصلاة الظهر 12:27 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 7:43 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات الإثنين 18-3-2024

وفي دبي تكون صلاة المغرب عند الساعة 6:30 مساءً، وصلاة الفجر 5:02 صباحًا، والشروق 6:24 صباحًا، وصلاة الظهر 12:27 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 7:44 مساءً.

وأما عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في رأس الخيمة تكون عند الساعة 6:27 مساءً، وصلاة الفجر 4:59 صباحًا، والشروق 6:21 صباحًا، وصلاة الظهر 12:24 مساءً، وصلاة العصر 3:51 مساءً، وصلاة العشاء 7:41 مساءً.