رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الإثنين 18-3-2024

كتب:

أحمد عادل موسى
11:38 ص | الإثنين 18 مارس 2024
موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الإثنين 18-3-2024

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الإثنين 18-3-2024

كشفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الإماراتية عن موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الإثنين 18-3-2024 في ثامن أيام شهر رمضان المبارك.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم

وفي السطور التالية ترصد «الوطن» موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الإثنين 18-3-2024 وذلك لمساعدة المسلمين على تنظيم أوقاتهم مع تجهيز موائد الإفطار.

موعد أذان المغرب اليوم في الإمارات الإثنين 18-3-2024

وأوضحت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية الإماراتية موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 18-3-2024 في أبو ظبي تكون عند الساعة 6:33 مساءً، وأما عن مواقيت الصلوات الأخرى تكون صلاة الفجر 5:06 صباحًا، والشروق 6:28 صباحًا، وصلاة الظهر 12:31 مساءً، وصلاة العصر 3:57 مساءً، وصلاة العشاء 7:47 مساءً.

موعد صلاة المغرب في الإمارات اليوم

وأما عن موعد أذان المغرب في عجمان الإماراتية فيكون عند الساعة 6:29 مساءً، وعن صلاة الفجر 5:01 صباحًا، والشروق 6:24 صباحًا، وصلاة الظهر 12:27 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 7:43 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في الإمارات الإثنين 18-3-2024

وفي دبي تكون صلاة المغرب عند الساعة 6:30 مساءً، وصلاة الفجر 5:02 صباحًا، والشروق 6:24 صباحًا، وصلاة الظهر 12:27 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 7:44 مساءً.

وأما عن مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في رأس الخيمة تكون عند الساعة 6:27 مساءً، وصلاة الفجر 4:59 صباحًا، والشروق 6:21 صباحًا، وصلاة الظهر 12:24 مساءً، وصلاة العصر 3:51 مساءً، وصلاة العشاء 7:41 مساءً.

اقرأ المزيد:

حكم تأخير صلاة المغرب بسبب الإفطار في رمضان.. «الإفتاء» توضح

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الاثنين 18مارس 2024

موعد أذان المغرب اليوم الأحد سابع أيام رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب في الجزائر اليوم الأحد 17-3-2024

في سابع أيام شهر رمضان.. موعد أذان المغرب في سوريا اليوم الأحد 17-3-2024
بقلم أحمد عادل موسى