مواقيت الصلاة في الإمارات وموعد آذان الفجر اليوم الأثنين 18-3-2024

في اليوم الثامن من شهر رمضان المبارك، لعام 1445 من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يرغب العديد من المسلمين في معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الاثنين 18-3-2024، حتى يستطيعوا تنظيم أداء العبادات على مدار اليوم، من ترتيل القرآن وتحضير مائدة الإفطار وتأدية الصلاة على وقتها.

ويقدم «الوطن» في الفقرات التالية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الاثنين 18-3-2024، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة مواقيت الصلاة في الإمارات.

مواقيت الصلاة في الإمارات اليوم الاثنين 18-3-2024

وتختلف مواقيت الصلاة في الإمارات العربية حسب المنطقة، إذ يتفاوت شروق وغروب الشمس، إلا أنه يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في العاصمة أبو ظبي في السطور التالية:

أذان الفجر 5:12 صباحًا.

الشروق 6:25 صباحًا.

الظهر 12:33 مساء

العصر 3:57 مساءً.

المغرب 6:36 مساءً.

العشاء 7:49 مساءً.

موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الاثنين 18-3-2024

ويختلف المؤذنون في رفع أذان الفجر حسب المنطقة في الإمارات العربية، ويمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في الإمارات ثامن أيام شهر رمضان المبارك في أبو ظبي، تمام الساعة 5:12 صباحًا، بينما في دبي يكون الساعة 5:8 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الإمارات اليوم الاثنين 18-3-2024

ويكون موعد رفع آذان الظهر في العاصمة أبو ظبي في تمام الساعة 12:33 مساء، بينما في دبي بتمام الساعة 12:30 مساء.

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم الاثنين 17-3-2024

في حين يكون موعد آذان العصر بالعاصمة الإماراتية في تمام الساعة 3:57، ويكون الآذان للعصر بدبي في تمام الساعة 3:54 مساء.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الاثنين 17-3-2024

ويؤذن لصلاة المغرب في أبو ظبي ليبدأ المسلمين في تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:36، بينما تؤذن في دبي بتمام الساعة 6:32 مساء.

عدد ساعات الصيام في الإمارات اليوم الاثنين 18-3-2024

كما أعلن مركز البحوث عن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان في الإمارات، والتث ستكون نحو 13 ساعة و12 دقيقة، بالإضافة إلى أن آخر أيام شهر رمضان المبارك ستكون الثلاثاء 9 أبريل المقبل.