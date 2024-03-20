مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الإمارات اليوم

في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك، لعام 1445هـ، يرغب العديد من المسلمين في معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم، حتى يكون لديهم وقت كاف لتنظيم أداء العبادات على مدار اليوم، من ترتيل القرآن وتحضير مائدة الإفطار وتأدية الصلاة على وقتها.

ويقدم «الوطن» في الفقرات التالية، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الإمارات اليوم، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة لمواقيت الصلاة في الإمارات.

مواقيت الصلاة وموعد آذان الفجر في الإمارات اليوم

وتختلف مواقيت الصلاة في الإمارات العربية حسب المنطقة، إذ يتفاوت شروق وغروب الشمس من مكان لآخر، إلا أنه يمكن تحديد مواعيد الفروض الخمس في محافظة عجمان، كالتالي:

أذان الفجر05:10 صباحا.

الشروق 06:23 صباحا.

الظهر 12:32 مساء.

العصر 3:53 مساءً.

المغرب 6:36 مساء.

العشاء 7:50 مساءً.

موعد أذان الفجر في الإمارات اليوم الأربعاء 20-3-2024

ويتفاوت المؤذنون في رفع أذان الفجر وفقا لاختلاف المناطق في الإمارات العربية، ويمكن رصد بعض المحافظات كالآتي:

يرفع أذان الفجر ليصوم بعدها المقيمين في الإمارات عاشر أيام شهر رمضان المبارك بمحافظة عجمان، في تمام الساعة 5:10 صباحًا، بينما في الفجيرة يكون الساعة 5:02 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الإمارات اليوم الأربعاء 20-3-2024

ويكون موعد رفع أذان الظهر في عجمان في تمام الساعة 12:32 مساء، بينما في الفجيرة بتمام الساعة 12:24 مساء.

موعد أذان العصر في الإمارات اليوم الأربعاء 20-3-2024

في حين يكون موعد أذان العصر بمحافظة عجمان في تمام الساعة 3:53 مساء، ويكون الأذان للعصر بالفجيرة في تمام الساعة 03:49 مساء.

موعد أذان المغرب في الإمارات اليوم الأربعاء 20-3-2024

ويؤذن لصلاة المغرب في عجمان ليبدأ المسلمون تناول وجبة الإفطار في تمام الساعة 6:36 مساء، بينما تؤذن في الفجيرة بتمام الساعة 6:29 مساء.

عدد ساعات الصيام في الإمارات الأربعاء 20-3-2024

وفي هذا السياق، قال مركز البحوث الإماراتي، إن عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان المبارك، سيكون نحو 13 ساعة و12 دقيقة.