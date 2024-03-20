رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

محافظ القليوبية: إزالة 400 مقبرة مخالفة بالخانكة على مساحة 7500 متر مربع

كتب:

حسن صالح
12:11 م | الأربعاء 20 مارس 2024
حملة إزالة التعديات بالقليوبية

حملة إزالة التعديات بالقليوبية

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أرض مقابر جمعية النصر بمدينة الخانكة، ووجه بإزالة التعديات على الأراضي في تلك المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للحفاظ على أراضي الدولة، مشير إلى أنه تم إزالة عدد 400 مقبرة مخالفة على مساحة 7500 متر مربع، موجها بضرورة الإعداد لشن حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الأمن لإزالة ما تبقى من مخالفات.

المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات

ولاحظ المحافظ خلال الجولة وجود خيمة مخالفة على شريط السكة الحديد بالجبل الأصفر، وقد وجه بإزالتها على الفور.

ووجه محافظ القليوبية على رئيس المدينة بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات.

اقرأ المزيد:

إزالة 6 حالات تعديات على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 22 في القليوبية

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 7000 متر في القليوبية

محافظ القليوبية يوجه بالقضاء على أي تعديات في المهد مع عقاب المقصرين

زراعة القليوبية: سجلنا صفر تعديات على الرقعة الزراعية

محافظ القليوبية يقود حملة لإزالة تعديات بالخصوص

محافظ القليوبية: بدء الموجة الأولى لإزالة تعديات الأراضي الزراعية غدا

محافظ القليوبية: إزالة 440 "فدان تعديات" على الأرض الزراعية خلال عام

معركة «البناء المخالف»: أول عيد فى القليوبية «بدون تعديات»

لأول مرة.. القليوبية بلا تعديات على الأراضي الزراعية في عيد الفطر
بقلم حسن صالح