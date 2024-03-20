محافظ القليوبية: إزالة 400 مقبرة مخالفة بالخانكة على مساحة 7500 متر مربع

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أرض مقابر جمعية النصر بمدينة الخانكة، ووجه بإزالة التعديات على الأراضي في تلك المنطقة، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للحفاظ على أراضي الدولة، مشير إلى أنه تم إزالة عدد 400 مقبرة مخالفة على مساحة 7500 متر مربع، موجها بضرورة الإعداد لشن حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الأمن لإزالة ما تبقى من مخالفات.

المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات

ولاحظ المحافظ خلال الجولة وجود خيمة مخالفة على شريط السكة الحديد بالجبل الأصفر، وقد وجه بإزالتها على الفور.

ووجه محافظ القليوبية على رئيس المدينة بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات.