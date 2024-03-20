أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأربعاء 20-3-2024، إذ يحدث تغيير في المواعيد من يوم إلى آخر سواء بالزيادة أو النقصان في الدقائق وفقا لإمساكية شهر رمضان في محافظة الدقهلية.

مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأربعاء 20-3-2024

وأشارت الهيئة أن مواعيد مواقيت الصلاة في الدقهلية اليوم الأربعاء 20-3-2024، جاءت كالآتي:

- موعد صلاة الظهر: الساعة 12 ظهرا و2 دقائق

- موعد صلاة العصر: الساعة 3 مساء و30 دقيقة

- موعد صلاة المغرب: الساعة 6 مساء و6 دقائق

- موعد صلاة العشاء الساعة 7 مساء و24 دقيقة

- موعد صلاة التراويح الساعة 7 مساء و40 دقيقة

- موعد صلاة الفجر الساعة 4 صباحا و30 دقيقة.

عدد ساعات الصيام في الدقهلية اليوم الثلاثاء 20 مارس

ويستعرض التقرير عدد ساعات الصيام الخاصة بمحافظة الدقهلية اليوم الأربعاء 20 مارس، والتي تأتي نحو 13 ساعة و56 دقيقة.

موعد عيد الفطر المبارك

وأضافت الهيئة أن معدل تغيير الأوقات في إمساكية شهر رمضان تستمر حتى يوم الأربعاء 9 إبريل آخر أيام شهر رمضان المبارك ليكون الخميس 10 إبريل أول أيام عيد الفطر.