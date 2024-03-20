تحرك جديد حول اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.. متى ستصدر؟

تواصلت لجنتا الإسكان والمرافق والإدارة المحلية بمجلس النواب مع الحكومة لسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، للحد من ظاهرة البناء العشوائي والمخالف في مصر، وتوفير حلول قانونية للمواطنين الذين ارتكبوا مخالفات بناء.

وأعرب بعض النواب عن قلقهم من تأخر إصدار اللائحة التنفيذية، مؤكدين أنه يعيق تطبيق القانون، ويفاقم مشكلة البناء المخالف، وحذروا من استخدام الأدوات الرقابية المتاحة لمجلس النواب، مثل طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، لكشف تجاهل الحكومة للمواعيد القانونية المحددة لإصدار اللائحة.

ماذا تحدد اللائحة التنفيذية للتصالح في مخالفات البناء؟

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء تحدد المستندات والشروط المطلوبة لتحقيق عملية التصالح، وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، وسعر المتر للتصالح بحسب كل منطقة.

نموذج شهادة التصالح في مخالفة البناء

وبصدور اللائحة التنفيذية سيتقدم الراغب في التصالح بطلبه إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة، كما أنها تحدد للجهة الإدارية المختصة نموذج شهادة يجرى توفيره لمقدم طلب التصالح.

رد المبالغ بعد رفض طلب التصالح

وتوضح اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء بعض الإجراءات لقبول طلب التصالح، من بينها الطلاء الكامل للواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة داخل المدن.

كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع حال رفض الطلب المقدم للتصالح لمخالفته للحالات المتوافق عليها لإتمام عملية التصالح.

ويتوقع عدد من النواب صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام المقبلة، للحد من ظاهرة البناء المخالف.