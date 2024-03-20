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دراما المتحدة

بهاء سلطان يقرأ القرآن في جنازة والد زوجته.. وسعد الصغير يؤدي الصلاة

كتب:

هبة أمين
12:11 م | الأربعاء 20 مارس 2024
بهاء سلطان في جنازة والد زوجته

بهاء سلطان في جنازة والد زوجته

وصل جثمان والد زوجة الفنان بهاء سلطان إلى مسجد الطباخ في عابدين، استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه عقب ظهر اليوم، حيث وافته المنية أمس، وحضر المطرب مصطحبا أطفاله الصغار وجلس في المسجد بجوار الجثمان وتلا آيات من القرآن الكريم.

وحضر المطرب سعد الصغير إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة على والد زوجة بهاء سلطان، وحرص على مواساة الفنان بهاء سلطان، ثم ذهب لأداء ركعتين تحية للمسجد.

جنازة وعزاء والد زوجة بهاء سلطان

ومن المقرر أن تستقبل الأسرة العزاء بمسجد الشرطة قاعة السلام عقب صلاة العشاء، حسب ما أعلنت الأسرة.

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بقلم هبة أمين