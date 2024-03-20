بهاء سلطان يقرأ القرآن في جنازة والد زوجته.. وسعد الصغير يؤدي الصلاة

وصل جثمان والد زوجة الفنان بهاء سلطان إلى مسجد الطباخ في عابدين، استعدادا لأداء صلاة الجنازة عليه عقب ظهر اليوم، حيث وافته المنية أمس، وحضر المطرب مصطحبا أطفاله الصغار وجلس في المسجد بجوار الجثمان وتلا آيات من القرآن الكريم.

وحضر المطرب سعد الصغير إلى المسجد لأداء صلاة الجنازة على والد زوجة بهاء سلطان، وحرص على مواساة الفنان بهاء سلطان، ثم ذهب لأداء ركعتين تحية للمسجد.

جنازة وعزاء والد زوجة بهاء سلطان

ومن المقرر أن تستقبل الأسرة العزاء بمسجد الشرطة قاعة السلام عقب صلاة العشاء، حسب ما أعلنت الأسرة.