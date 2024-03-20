الكشكي: الحوار الوطني لم يصدر التوصيات الاقتصادية.. وما زالت محل دراسة

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن العمل جار خلال الفترة الجارية على صياغة كل مخرجات الجانب الاقتصادي من الحوار التي جرى التوصل إليها خلال الجلسات السابقة من الحوار، والتدقيق في كل المقترحات المقدمة، تمهيدا للخروج بالتوصيات النهائية، ورفعها إلى رئيس الجمهورية.

لم يتم الخروج بأي توصيات حتى الآن

أوضح لـ«الوطن»، أنه لم يتم الخروج بأي توصيات حتى الآن، ولم يتم تحديد موعد استئناف الجلسات حتى الآن، ويجري إعلان الموعد بعد الانتهاء من صياغة المخرجات والتوصيات.

جدير بالذكر أن ضياء رشوان المنسق العام للحوار، قال خلال تصريحات تلفزيونية إن التأخير في الخروج بمخرجات الحوار الوطني، جاء نتيجة لوقوع العديد من الأحداث بشكل متتالي، كالقمة الأوروبية على سبيل المثال وغيرها، ولفت إلى أنه من المقرر عقد اجتماع شهري ورفع تقرير إلى رئيس مجلس الوزراء.