تراجع سعر التفاح المحلي اليوم في الأسواق 19% دفعة واحدة

تراجع سعر كيلو التفاح المحلي اليوم الأربعاء 20ـ3ـ2024، عاشر أيام شهر رمضان المبارك، وبلغت قيمة الانخفاض نحو 6.76 جنيه، أي بنسبة 19.04%، ليسجل سعره 28.75 جنيها للمستهلك النهائي، مقارنة بسعر أمس، الذي وصل إلى 35.5 جنيه، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار التفاح، بمختلف أنواعه، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع في سعر التفاح اليوم

تراجع سعر كيلو التفاح المستورد بقيمة 1.4 جنيه، أي بنسبة 2.29%، ليسجل سعره 59.63 جنيه للمستهلك النهائي، مقارنة بسعره أمس 61 جنيها، وانخفض بقيمة أكثر من 18 جنيها مقارنة بأعلى سعر وصل له في أغسطس 2023، وكان 79 جنيها.

انخفض سعر كيلو التفاح المحلي بقيمة 15 جنيها، مقارنة بسعره في 21 فبراير الماضي، إذ سجل حينها 43.86 جنيها، وهو أعلى سعر وصل له.