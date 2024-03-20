«السر في الباروكة».. سارة عبدالرحمن تكشف كواليس دورها بمسلسل لحظة غضب

عبرت الفنانة سارة عبدالرحمن عن سعادتها بالمشاركة في المارثون الرمضاني هذا العام 2024، وسعادتها بخوضها تجربة جديدة ومختلفة من نوعها من خلال مسلسل لحظة غضب الذي يعرض على منصة watch it الإلكترونية.

أجمل المواقف التي مرت بها أثناء التصوير

وتحدثت الفنانة سارة عبدالرحمن في تصريحات لـ«الوطن» عن المواقف التي واجهتها أثناء تصوير مسلسل لحظة غضب، قائلة: «من أجمل المواقف التي مررت بها هي معرفتي بصبا مبارك ومحمد شاهين، كما أننا أصبحنا أصدقاء، الشيء الذي جعلني في غاية السعادة، كما أن الممثل عبدالرحمن محمد كوميدي للغاية».

أحب التنوع في أدواري

وعن «اللوك» التي تظهر به خلال أحداث مسلسل لحظة غضب، أضافت: «لم يأخذ كثيرًا من الوقت خصوصًا أنني أضع باروكة».

وعن تقديمها لهذا اللون من الدراما مرة ثانية، أوضحت: «أحب أن اقدم هذا اللون من الدراما مرة ثانية، كما أنني أحب التنوع في الأدوار».