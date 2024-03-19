سارة عبدالرحمن: مشهد عيد الميلاد من أطول وأصعب المشاهد في مسلسل لحظة غضب

كشفت الفنانة سارة عبدالرحمن عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل لحظة غضب الذي تمّ طرحه في الماراثون الرمضاني 2024، إذ أنها تقدم من خلاله شخصية جديدة ومختلفة، موضحة أيضاً أصعب المشاهد التي قدمتها خلال هذا العمل والكواليس وكيفية ترشيحها إلى هذا الدور.

سارة عبدالرحمن تواجه صعوبة بالقيادة

وقالت سارة عبدالرحمن «من أصعب المشاهد التي قدمتها في مسلسل لحظة غضب هو مشهد عيد الميلاد لأنّه من أطول المشاهد، إذ أنَّه يُعرض على مدار حلقة كاملة، كما أن مشاهد القيادة تُعتبر من المشاهد الصعبة أيضاً وذلك بسبب وضع الكاميرا على السيارة مما يتسبب في صعوبة القيادة».

وعن كواليس العمل، قالت: «تعلمت الكثير من النجمة الكبيرة صبا مبارك، أما علي قاسم فلم يجمعنا أي مشهد ولكننا أصدقاء»، وعن أصعب المواقف التي مرت بها أثناء التصوير أوضحت أنها «لم تواجه مواقف صعبة كما أن التصوير كانت أجواءه تحمل الكثير من اللطف».

واستكملت سارة عبدالرحمن حديثها عن اتخاذها لقرار تقديم هذا اللون من الدراما قائلة «لم أشارك قراري هذا مع أي شخص وذلك بسبب انجذابي لهذه الشخصية كما أن هناك عوامل أخرى جذبتني للمشاركة في المسلسل ومنها طاقم العمل».

عبدالعزيز النجار رشحني لهذا الدور

وتحدثت عن كيفية ترشيحها لهذا الدور قائلة «المخرج عبدالعزيز النجار هو من رشحني لهذا الدور، إذ أننا كنا نريد أن نعمل معاً منذ وقتٍ طويل وبفضل الله أُتيحت لنا الفرصة من خلال مسلسل لحظة غضب».