مسلسل لحظة غضب الحلقة 10.. يمنى ترضخ لابتزاز جارها

تستمر الفنانة صبا مبارك التي تجسد دور يمنى في مسلسل لحظة غضب في محاولة إخفاء جريمتها بقتل زوجها شريف، الذي يجسد دوره الفنان محمد فراج، بينما يحاول شقيقه مصطفى، الذي يجسد دوره الفنان محمد شاهين البحث عن شقيقه.

يمنى وصديقتها يحذفان مشاهد من كاميرا المراقبة الخاصة بالصدلية

وبدأت الحلقة رقم 10 من مسلسل لحظة غضب بذهاب يمنى وصديقتها الوحيدة التي تعرف عن جريمتها إلى الصيدلية الموجودة أمام المنزل والتي توجد أمامها كاميرات مراقبة، لحذف مشاهد تسجيل الكاميرا قبل وصول مصطفى شقيق شريف والضابط إلى هناك.

مصطفى والضابط لم يتوصلا لنتيجة

وبالفعل ذهب مصطفى والضابط إلى الصيدلية ليتفقدا كاميرات المراقبة، ولكن لم يعثرا على أي نتيجة بسبب حذف صديقه يمنى كل تسجيلات الكاميرا.

يمنى تنفذ أول مهمة طلبها جارها كي لا يفضح أمر جريمتها

وذهبت يمنى إلى جارها الذي يجسد دوره الفنان علي قاسم بعد تنفيذ أول مهمة طلبها منها كي لا يفضح أمر جريمتها، لتسلم له الورقة التي جعلت شخصا ما يوقع عليها، فأعطاها مبلغا ماليا مقابل عملها، ولكنها رفضت ذلك.

صُدمت صبا مبارك لأن صديقتها كانت أخبرتها من قبل أنها قتلته

وفي النهاية، ذهبت صبا مبارك مرة ثانيه لمقابلة جارها ليخبرها بثاني مهمة لها، والتي تشمل تعطيل شخص ما عن الذهاب إلى مكان معين يوم الخميس في وقت معين، ثم ذهبت إلى صديقتها لتحكي لها عن المهمة الجديدة لتساعدها، وأثناء حوارهما دخل عليهما رجل يحمل وردا، صبا مبارك سألت صديقتها عنه فرد عليها الرجل وقال إنه زوجها، فصُدمت صبا مبارك لأن صديقتها كانت أخبرتها من قبل أنها قتلته.