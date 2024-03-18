دجالة وقارئة تاروت.. هل شعرت سارة عبدالرحمن بالخوف من مسلسل لحظة غضب؟

عبَّرت الفنانة سارة عبدالرحمن عن سعادتها بالتواجد في موسم مسلسلات رمضان 2024 من خلال مسلسل لحظة غضب الذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم صبا مبارك ومحمد شاهين، وتحقيقه نسب مشاهدات عالية على منصة watch it الإلكترونية.

وأشارت عبدالرحمن، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنها تقدم من خلال مسلسل لحظة غضب الذي يعرض على watch it شخصية جديدة ومختلفة عما قدمته من قبل، حيث تجسد شخصية فاطمة التي تعمل بالدجل والشعوذة.

تحدثت مع مختصين في التاروت

وشددت على أنها بذلت مجهودا كبيرا للوقوف على تفاصيل الشخصية التي تقدمها خلال أحداث مسلسل لحظة غضب وقالت «بحثت كثيراً عن تفاصيل الدور وأسراره، وتحدثت مع أشخاص مختصين بأوراق التاروت، والحقيقة شعرت بالخوف أثناء البحث ولكنه ساعدني كثيراً».

وتابعت «وتناقشت مع المخرج عبدالعزيز النجار في تفاصيل الشخصية وما الذي ينبغي عليها لتقوم به، وذلك كان ممتعا كثيراً».

لم أتردد في قبول الدور

واستكملت عبدالرحمن حديثها قائلة «لم أتردد في قبولي لهذا الدور كما أنني لم أشعر بالخوف تجاهه بل تحمست له كثيراً، وبالأخص لأنه دور مختلف ولم أقدمه من قبل».

وعن الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير قالت «كانت من الصعوبات التي واجهتها المحافظة على أداء الشخصية حتى يظهر بشكل طبيعي وحقيقي».