بهاء سلطان يدخل في نوبة بكاء حزنا على وفاة والد زوجته (فيديو)

دخل المطرب بهاء سلطان في نوبة بكاء شديدة، فور وصول جثمان والد زوجته، والذي توفى أمس بعد تعرضه لوعكة صحية، إذ كانت تجمعهما علاقة وطيدة، لا تقتصر على أنه والد زوجته.

بهاء سلطان يتلو القرآن داخل المسجد

وحرص المطرب بهاء سلطان على تلاوة القرآن داخل مسجد الطباخ في عابدين، إذ أقيمت الجنازة عليها بعد صلاة الظهر، بحضور عدد من نجوم الفن لمواساة بهاء سلطان، من بينهم المطرب الشعبي سعد الصغير.

موعد عزاء والد زوجة بهاء سلطان

ومن المقرر أن تستقبل أسرة زوجة المطرب بهاء سلطان عزاء الراحل، عقب صلاة العشاء فى مسجد الشرطة قاعة السلام.

وأعلنت جيرمين الحلواني زوجة بهاء سلطان رحيل والدها من خلال منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: «مات حبيب قلبي مات عشرة عمري، بالسلامة يا أغلى حاجة في حياتي».