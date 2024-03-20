ورش دمياط تبدع في صناعة فوانيس رمضان الخشبية.. علم فلسطين الأكثر طلبا

رصد تقرير مصور عرضته قناة «اكسترا نيوز» مراحل صناعة فوانيس رمضان الخشبية وأشكالها المتنوعة، مستعرضا الأسعار والأحجام في مدينة دمياط، مشيرا إلى أن علم فلسطين كان السائد في الطباعة على الفوانيس هذا العام تضامنا مع الأحداث الإقليمية، بالإضافة لبعض المنتجات مثل الأستاند والأشكال الكرتونية التي يقدم الجمهور على شرائها بشكل كثيف.

صناعة نتيجة رمضان بشكل مميز

وأوضح التقرير مراحل رسم جدريات لرمضان وزينة رمضان بالخشب، بالإضافة للألوان والرسم في الفوانيس بحيث يتم التنوع في الصناعة، وذلك لتجنب عدم تكرار الأشكال التي يتم صناعتها في السنوات الماضية، مستعرضا تفاصيل صناعة نتيجة رمضان بشكل مميز وإضفاء الرسومات الرمضانية عليها.