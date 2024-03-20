تراجع ملحوظ في أسعار الألبان والجبن بالأسواق اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الجبن والألبان حالة من التراجع الملحوظ اليوم الأحد 20-3-2024 في مختلف الأسواق والمحال التجارية، مع توافر المعروض منها في الأسواق المحلية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية التراجع الملحوظ في أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم الأربعاء 20-3-2024 في الأسواق للمستهلكين.

أسعار الجبن اليوم في الأسواق للمستهلكين

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 138.02 جنيه، بنسبة تراجع بلغت حوالي 5.62 جنيه في الأسوق للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو المسلى الصناعي نحو 104.5 جنيه، بنسبة تراجع سجلت حوالي 104.5 جنيه في الأسواق.

بلغ متوسط سعر كيلو المسلى البلدي نحو 299.07 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت حوالي 15.61جنيه في الأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الثلاجة) نحو 121.67 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 7.69 جنيه في الأسواق للمستهلك.

وصل متوسط سعر كيلو الجبنة البيضاء (الإسطنبولي) نحو 143.92 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت 7.61 جنيه في الأسواق.

سجل متوسط سعر كيلو الجبنة الشيدر نحو 252.89 جنيه، بنسبة تراجع وصل إلى 34.24 جنيه في الأسواق للمستهلك.

أسعار الألبان اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر اللبن المجفف (البودرة) نحو 114.34 جنيه، بنسبة تراجع سجلت 20.49 جنيه في الأسواق للمستهلكين.

جاء متوسط سعر كيلو اللبن السائب نحو 29.1 جنيه، بنسبة تراجع بلغت نحو حوالي 0.12 جنيه في الأسواق للمستهلك.

بلغ متوسط سعر كيلو اللبن المعبأ نحو 41.15 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو حوالي 0.63 جنيه في الأسواق للمستهلك.