بشرى سارة.. تراجع أسعار الجبن والألبان في الأسواق المحلية اليوم

شهدت أسعار الألبان والجبن، اليوم السبت 11 نوفمبر 2023، انخفاضاً ملحوظاً داخل الأسواق والمحال، مع وجود معروض جيد منها في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار منتجات الألبان اليوم السبت بالأسواق المصرية

وانخفضت أسعار الألبان والجبن بأنواعها المختلفة اليوم السبت 11-11-2023، بالأسواق المحلية والسلاسل التجارية، وسجل متوسط سعر اللبن السائب نحو 23.62 جنيه للكيلو، ويختلف سعر الألبان والجبن بحسب النوع ومن مكان لآخر، وذلك بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الألبان اليوم في مصر

- سجل متوسط سعر لتر اللبن كامل الدسم معبأ نحو 32.08 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 0.25%.

- سجل متوسط سعر لتر اللبن السائب نحو 23.62 جنيه، بتراجع كبير يقدر بنحو 8.87%.

- سجل متوسط سعر لتر اللبن المعبأ نحو 31.14 جنيه، بتراجع ملحوظ يقدر بنحو 3.47%.

- سجل متوسط سعر كيلو اللبن المجفف بودرة نحو 112.56جنيه.

أسعار الجبن اليوم في مصر

- سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 111.11 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 0.6%.

- سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض «ثلاجة» نحو 91.93 جنيه، بتراجع يقدر بنحو 2.46%.

- سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض «اسطنبولي» نحو 110.9جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو الجبن الشيدر نحو 202.83 جنيه.

- سجل متوسط سعر كيلو الجبن الرومي نحو 220.48 جنيه، بتراجع طفيف يقدر بنحو 0.43%.