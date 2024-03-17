أسعار الجبن والألبان في الأسواق والمحلات اليوم.. تراجع ملحوظ

تراجع ملحوظ شهدته أسعار الجبن والألبان في الأسواق اليوم الأحد، داخل الأسواق والمحال التجارية، مع وجود معروض جيد منها في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الجبن والألبان:

سعر الألبان ومنتجاتها في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 143.82 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو 3.37 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الشيدر نحو 273.49 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو 33.63 جنيه في الأسواق للمستهلك.

بلغ متوسط سعر المسلى البلدي نحو 306.31 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت نحو 56.3 جنيه في الأسواق للمستهلك.

متوسط سعر المسلى الصناعي نحو 109.06 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت نحو 23.39 جنيه في الأسواق للمستهلك.

وصل متوسط سعر كيلو الجبن البيضاء (ثلاجة) نحو 125.86 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو 7.62 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سجل سعر كيلو الجبن البيضاء الإسطنبولي نحو 147.24 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت نحو 14.48 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سعر الألبان اليوم

سعر اللبن السائب في الأسواق سجل متوسط سعر اللبن السائب الـ1 كجم نحو 29.2 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت نحو 4 قروش في الأسواق للمستهلك.

سجل متوسط سعر اللبن المجفف نحو 125 جنيها، بنسبة تراجع سجلت نحو 10.48 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سجل متوسط سعر اللبن المعبأ الـ1 لتر نحو 41.83 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو 1.29 جنيه في الأسواق للمستهلك.