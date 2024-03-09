تراجع أسعار الجبن والألبان في الأسواق.. «بكم الرومي؟»

شهدت أسعار الجبن والألبان تراجعا ملحوظا في الأسواق اليوم السبت 9-3-2024 داخل الأسواق والمحال التجارية، مع وجود معروض جيد منها في الأسواق المحلية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الألبان ومنتجاتها اليوم

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية متوسط أسعار الجبن والألبان في الأسواق والمحال التجارية وجاءت كالتالي:

سجل متوسط سعر كيلو الجبن الأبيض نحو 141.16 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو 8.63 جنيه في الأسواق للمستهلك.

جاء متوسط سعر كيلو الجبن الرومي ليسجل نحو 248.19 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو 5.84 جنيه في الأسواق للمستهلك.

بلغ متوسط سعر المسلى البلدي نحو 274.63 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت نحو 77.52 جنيه في الأسواق للمستهلك.

وصل متوسط سعر الجبن البيضاء ( ثلاجة) الـ1 كجم نحو 106.3 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو 24.25 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سجل سعر الجبن البيضاء (الإسطنبولي) الـ1 كجم نحو 126.98 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت نحو 30.2 جنيه في الأسواق للمستهلك.

سعر اللبن السائب في الأسواق

سجل متوسط سعر اللبن السائب الـ1 كجم نحو 28.2 جنيه، بنسبة انخفاض سجلت نحو 77 قرشا في الأسواق للمستهلك.

سجل متوسط سعر اللبن المجفف نحو 125.35 جنيه، بنسبة تراجع سجلت نحو 2.75 جنيه في الأسواق للمستهلك.