أدعية وأعمال مستحبة في اليوم العاشر من رمضان.. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا

مع حلول اليوم العاشر من شهر رمضان، تبدأ رحلة روحانية تتجلى فيها أهمية الأعمال المستحبة، إذ يشكل هذا اليوم فرصة ذهبية للتأمل والتفكر في فضل الصيام والطاعات، والتوبة والاستغفار، والتقرب إلى الله تعالى.

الأعمال المستحبة في العاشر من رمضان

من الأعمال المستحبة في العاشر من رمضان: الصيام، وقراءة القرآن الكريم بتأمل وتدبر، وإعطاء الصدقات والتصدق بسخاء على المحتاجين، وصلة الأرحام وزيارة الأقارب والجيران، وإحياء الليالي بالصلاة والذكر.

وينبغي أيضًا في هذا اليوم الابتعاد عن المعاصي، وتجنب السلوكيات السيئة، والاهتمام بمساعدة الآخرين والعمل على خدمة المجتمع وتعزيز العدل والمحبة بين الناس.

أدعية رمضان

الاجتهاد في أداء الأعمال المستحبة في هذا اليوم يعكس التزامًا قويًا بالدين والإيمان، ويجسد رغبة صادقة في الاقتراب من الله والتحلي بالفضيلة والخلق الحسن، ومن أهم الأمور التي يجب أن يحرص عليها المسلم الدعاء بكل ما يتمنى من الله عزوجل.

ولم ترد أدعية محددة لهذا اليوم ولكن هناك أدعية متداولة بين رجال الدين في الصلوات الجهرية في رمضان، منها: اللهم لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ماشئت بعدهما، اللّهم إنّي أسألك يا فارج الهم، ويا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولامضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك، اللّهم إنّي أسألك أن لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدّم لما أخّرت، ولا مؤخّر لما قدّمت.