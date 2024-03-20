إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ، والجهات والأجهزة المعنية.

تنفيذ 10 قرارات إزالة على تعديات أراضٍ مساحة 7 قراريط بقلين

وقال المحافظ، إنّه تم تنفيذ 10 قرارات إزالة على تعديات أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية على مساحة 7 قراريط بمركز قلين، مؤكداً أنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات بنطاق المحافظة في وقت واحد، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين.

الموجة الـ22 لإزالة التعديات

وانطلقت الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بكفر الشيخ، اعتبارًا من يوم 27 يناير الماضي، وتستمر حتى 12 أبريل المقبل، وستكون على 3 مراحل بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن.