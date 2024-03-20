هند صبري: سنة 2000 كانت فاصلة في مشواري المهني والشخصي (فيديو)

كشفت الفنانة هند صبري عن مشاعرها تجاه عام 2000، واصفةً إياه بالعام الفاصل في حياتها المهنية والشخصية.

أحلام بلا حدود لهند صبري في عمر العشرين

وأعربت هند صبري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كان عمري 20»، والمذاع عبر راديو «ميجا إف إم» تقدمه الإعلامية شافكي المنيري عن رغبتها في البقاء في سن العشرين، حيث بدأت رحلتها السينمائية في سن 14 عامًا، وقامت بتصوير ثالث أفلامها في عام 2000، وهي في سن العشرين.

وأوضحت أنه مع حلول عام 2000، كانت على مشارف قرن جديد، مليء بالآمال والتوقعات، متذكرة كيف كان الجميع يتحدث عن الانتقال للعيش في الفضاء، بينما انتقلت هي من تونس إلى مصر في رحلة غيّرت مسار حياتها.

رحلة من تونس إلى القاهرة

ووصفت عام 2000 بأنه كان عامًا فارقًا في حياتها، حيث كانت أحلامها بلا حدود، ففي سن العشرين، كانت تنقل بين تونس والقاهرة، طموحة ومليئة بالأمل.