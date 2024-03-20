بينت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية التونسية عن موعد آذان المغرب في تونس اليوم الأربعاء 20-3-2024 في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك ليستطيع الأفراد تنظيم وتجهيز مائدة الإفطار الخاصة بهم.

موعد أذان المغرب في تونس اليوم

وفي السطور التالية تبزر «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأربعاء 20-3-2024، وتختلف المواقيت بضع دقائق من محافظة إلى أخرى.

موعد أذان المغرب اليوم في تونس الأربعاء 20-3-2024

وموعد أذان المغرب في تونس اليوم الأربعاء 20-3-2024 بمدينة تونس العاصمة يكون عند الساعة 6:31 مساءً، وأما عن مواقيت الصلاة ستكون صلاة الفجر عند الساعة 4:50 صباحًا، والشروق 6:24 صباحًا، وصلاة الظهر 12:27 مساءً، وصلاة العصر 3:53 مساءً، وصلاة العشاء 7:55 مساءً.

موعد أذان المغرب في مدينة سوسة

وعن موعد أذان المغرب في تونس اليوم الأربعاء 20 مارس بمدينة سوسة عند الساعة 6:29 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند 4:49 صباحًا، والشروق 6:22 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 3:52 مساءً، وصلاة العشاء 7:52 مساءً.

موعد صلاة المغرب في تونس اليوم

وسيكون موعد أذان المغرب في تونس في الأربعاء 20-3-2024 عند الساعة 5:43 مساءً، وعن موعد صلاة الفجر سيكون عند الساعة 4:08 صباحًا، والشروق 5:36 صباحًا، وصلاة الظهر 11:39 مساءً، وصلاة العصر 3:05 مساءً، وصلاة العشاء 7:13 مساءً.

موعد الإفطار اليوم في تونس

وأما عن موعد الإفطار اليوم في تونس الأربعاء 20-3-2024 بمدينة صفاقس، سيكون عند الساعة 6:28 صباحًا، والشروق 6:22 صباحًا، وصلاة الظهر 12:25 مساءً، وصلاة العصر 3:51 مساءً، وصلاة العشاء 7:50 مساءً