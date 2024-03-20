«أورمان المنوفية» توزع 25 ألف كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت جمعية الأورمان عن توزيع 25 ألف كيلو لحوم على 12 ألفا و500 أسرة من أهالي وأسر محافظة المنوفية الأكثر احتياجاً بالتزامن مع شهر رمضان، وذلك للتخفيف من الأعباء المالية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

اهتمام الدولة بالأسر الأولى بالرعاية

أشارت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إلى تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان، كما تؤكد على دور منظمات المجتمع المدني التي أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء.

توزيع لحوم خلال شهر رمضان المبارك

وأشار ممدوح شعبان مدير جمعية الأورمان، إلى أن عملية التوزيع ستشمل قرى مراكز محافظة المنوفية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة، مؤكدا أن جمعية الأورمان واحدة من أهم الجمعيات الخيرية في مصر، إضافة إلى تقديم المساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة في يوم اليتيم.