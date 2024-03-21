تتواصل الأحداث الليلة مع موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل محارب على قناة CBC، حيث قرر محارب الاستعانة بأبناء عمومته لإثبات براءته من التهم المُلفقة ضده، عبر المحامي حسام وعائلة العزازي وكان آخرها قضية قتل أصبحت حديث الرأي العام.

موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل محارب على قناة CBC

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقى، منة فضالى، ملك أحمد زاهر، تامر عبد المنعم، سلوى عثمان، عابد عناني، غفران محمد، محمود الليثي، أحمد عنان، كريم العمري، نور محمود، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، ومع موعد عرض الحلقة 11 من مسلسل محارب على قناة CBC تتواصل الأحداث اليومية والسريعة من أحداث العمل.

موعد عرض الحلقة الحادية عشرة من مسلسل محارب اليوم

- الحلقة الحادية عشرة الساعة 9 مساءً.

- الحلقة الحادية عشرة الساعة 3:45 مساءً.

- الحلقة الحادية عشرة الساعة 5:15 صباحا.