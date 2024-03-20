مسلسل محارب الحلقة 10.. حسن الرداد يستعين بعائلته للحصول على حق والدته

بعد أحداث الحلقة السابقة من مسلسل محارب، ووصول حسن الرداد «محارب» إلى عائلته في أحد محافظات صعيد مصر للاستعانة بهم في الوصول إلى حق والدته، وهروبا من الشرطة و«حسام» المحامي الذي يجسد دوره أحمد زاهر، بعد أن زادت التهم الملفقة إليه، ووصفته وسائل الإعلام والسوشيال ميديا بـ«البلطجي»، وبالفعل تستطيع جدته الكبيرة أن تنهي الخصومة القديمة بين عائلته وأبناء عمومته، ومع بداية أحداث مسلسل محارب الحلقة 10 تستمر المفاجآت الليلة.

مسلسل محارب الحلقة 10

ومع بداية مسلسل محارب الحلقة 10، يبدأ التقارب يحدث بين محارب وجدته الكبيرة أسماء إبراهيم، إذ يكشف لها حقيقة ما حدث له في القاهرة والتهم التي تم تلفيقها له من أجل التنازل عن حق والدته الراحلة، وذلك من جانب عائلة العزازي وحسام المحامي، فتتعهد له عائلته بالأمان ومساعدته في الحصول على حق والدته، خاصة بعد تقديم كفنه لأولاد عمومته وإنهاء الخصومة التي استمرت أكثر من 20 عامًا معهم، وبذلك تتخذ الأحداث مسارًا جديدًا في مسلسل محارب.