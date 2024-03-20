مسلسل محارب الحلقة 9.. عنتر يستعين بساحرة للزواج من ناهد السباعي

شهد مسلسل محارب الحلقة التاسعة أحداث مهمة، حيث هربت إنجي (ناهد السباعي) خطيبة محارب (حسن الراداد) والتي تم عقد قرانها عليه في وقت سابق، من بيت والدها واختبأت لدى أسرة محارب، لرغبة والدها في تطليقها غيايبا من محارب بسبب هروبة والقضايا التي تلاحقه، ولكونه يرغب في أن يزوجها لعنتر الذي يعمل معه في موقف سيارات الأجرة، لكن إنجي لا ترغب في الزواج منه لذا هربت منه، وشن الأب مشكلة كبيرة مع الجيران وأسرة محارب وتبادلاً فيها الاتهامات والشتائم.

مسلسل محارب الحلقة التاسعة

ومن جانبه حاول عنتر (حسني شتا) الوصول إلى إنجي بكل الطرق ومحاولة خطبتها وإعراء والدها بالأموال والنفوذ، إلا أنه عندما فشل في ذلك لجأ إلى دجالة لتساعده في هذه المهمة وتصنع سحر لإنجي لتوافق على الزيجة.

محارب يقدم كفنه ويطلب الأمان من أبناء عمومته

وخلال مسلسل محارب الحلقة التاسعة، لم يجد محارب مفرا من الموت أو السجن ظلما بسبب مطالبة بحق والداته التي تم دهسها على يد رامي العزازي أحد أكبر وأشهر رجال الأعمال، لذا اتخذ محارب قرار بأن يعود لعائلته الكبيرة في الصعيد والذي هرب منهم والده بسبب خصومة ثأرية؛ ليطلب منهم العفو والسماح وأن يعيش أشقاء في وسط عائلتهم بعد أن فرقهم العزازي.

وخلال مسلسل محارب الحلقة التاسعة، يقدم محارب الكفن لعائلته في الصعيد ويطلب منهم الأمان، لكن أبناء عمومتهم رفعوا في وجهه السلاح وكادوا يقتلوه، إلا أن صوت الكبيرة جدتهم (سماء إبراهيم) أجبر أبناء عمومته على الصلح مع محارب ووضع ايديهم في يده، الوقوف بجانبه للحصول على حق والدته.