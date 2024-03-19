ملخص الحلقة التاسعة مسلسل محارب.. التحقيق في مقتل رجل محمود العزازي

شهد ملخص الحلقة التاسعة مسلسل محارب أحداث مهمة، حيث لم يجد محارب مفرا من الموت أو السجن ظلما للمطالبة بحق والداته التي تم دهسها على يد رامي العزازي أحد أكبر وأشهر رجال الأعمال، لذا قرر محارب أن يعود لعائلته الكبيرة في الصعيد والذي هرب منهم والده بسبب خصومة ثأرية.

ملخص الحلقة التاسعة مسلسل محارب

وخلال ملخص الحلقة التاسعة مسلسل محارب، عاد محارب إلى عائلته الصعيد مقدما لهم كفنه وطالبا منهم الأمان له ولأخوته الذين تفرق شملهم في القاهرة بعد دهس والده وضغط رجل الأعمال عليهم، لكن أبناء عمومتهم رفعوا في وجهه السلاح وكادوا يقتلوه، ولم يسكت بنادقهم سوى صوت الكبيرة جدتهم «سماء إبراهيم» التي أجبرت أبناء عمومته على الصلح مع محارب ووضع أيديهم في يده، ووعدته أن تقف بجانبه للحصول على حق والدته.

التحقيق في مقتل العزازي

وعلى جانب آخر من مسلسل محارب، يستمر المحامي حسام الجيوشي أحمد زاهر، في تنفيذ خطته من أجل الاستيلاء على أموال مجموعة العزازي، ويطلب من رامي أن يثبت في أقواله أثناء شهادته أثناء التحقيق في مقتل والده محمود العزازي «ماجد المصري» ومحاميه وصفي النجار «تامر عبدالمنعم»، اتهام محارب بمحاولته قتله للأخذ بثأر والدته، حتى لا يفلت محارب من القضايا التي تحاصره.