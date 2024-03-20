أفضل أماكن سحور رمضان في كفر الشيخ 2024.. أسعار تبدأ من 40 جنيها

مع حلول شهر رمضان المبارك يبحث المواطنون عن أفضل أماكن سحور في كفر الشيخ 2024 تكون بأسعار مناسبة لأفراد الأسرة، مثل الخيم الرمضانية أو المطاعم التي تُقدم وجبات سحور مميزة تناسب مختلف الأذواق، فضلاً عن عربات الفول الشعبية التي تضع الجلسات الصغيرة في محيطها، وهناك أيضا المحال الراقية في مراكز ومدن المحافظة، وبين هذا وذاك يقبل الجميع على تناول السحور في أجواء رمضانية مبهجة.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أفضل أماكن سحور في كفر الشيخ 2024 بشهر رمضان التي تُناسب مختلف الفئات والمستويات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أفضل أماكن سحور شعبية في كفر الشيخ 2024

توجد العديد من عربات الفول التي تدخل ضمن أفضل أماكن سحور شعبية في محافظة كفر الشيخ، إذ توفر وجبات سحور بأسعار تبدأ من 40 جنيها شاملة طبق فول من اختيارك وطعمية ساخنة وبطاطس محمرة، وبيض مدحرج، وطحينة، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الخضراوات والباذنجان والمخلل والزبادي.

أفضل أماكن سحور راقية كفر الشيخ

وتتنافس المطاعم الكبرى على توفير أفضل أماكن سحور راقية بكفر الشيخ، إذ تُقيم خيّما رمضانية مبهجة تزينها الفوانيس والزينة والإضاءات، وتوفر الكثير من وجبات السحور المميزة بأسعار تصل إلى 90 جنيهاً، بينها عدد من المطاعم السورية المنتشرة بمدينة كفر الشيخ.

أماكن السحور الراقية بكفر الشيخ

وتنتشر أفضل أماكن السحور الراقية بكفر الشيخ، في مناطق الدوان تاون، وشوارع الخليفة المأمون بمدينة كفر الشيخ، فضلاً عن شارعي الثورة والجمهورية بمدينة بيلا، ومحيط مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي وكورنيش النيل بدسوق، وكورنيش النيل بنطاق مركزي فوه ومطوبس، وغيرها من مراكز ومدن المحافظة، إذ منها ما توفر خيماً بداخلها قعدة بدوية مميزة، وتُقدم السحور بشكل راقٍ وسط أطباق مزينة بالخضراوات وأنواع مختلفة من السلطات.

«كيدز إيريا» وسهرات رمضانية

وتحرص العديد من أماكن السحور في كفر الشيخ 2024، على توفير «كيدز إيريا» للأطفال وهو مكان مجهز بالألعاب المختلفة التي تعمل على تسلية الطفل واندماجه مع غيره من الأطفال، لتتمكن الأسرة من تناول سحورها بهدوء ويستمتع الأطفال باللهو واللعب، كما يتخلل ذلك أيضاً سهرات رمضانية عبارة عن جلسات يصحبها الغناء والموسيقى والتواشيح الدينية التي تُعبر عن أجواء شهر رمضان المبارك.