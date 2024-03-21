سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 21-3-2024 نحو 46.96 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري، كانت المرة الأولى التي كسر فيها سعر الدولار حاجز 47 جنيهًا خلال تعاملات أمس، واستمر التراجع خلال بداية التعاملات اليوم.

تنشر «الوطن» سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية وفق آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

- بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 46.90 جنيه للشراء في بنك مصر.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات اليوم أمام الجنيه المصري 46.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

سجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية نحو 46.86 جنيه للشراء

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 46.90 خلال منتصف التعاملات

سعر الدولار في بنك البركة

سجل سعر الدولار في بنك البركة نحو 46.90 جنيه للشراء خلال منتصف التعاملات.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 46.90 للشراء في منتصف التعاملات.