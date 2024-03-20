محافظ الشرقية يكرم الأمهات المثاليات بشهادات تقدير ومبالغ مالية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، احتفالية المحافظة بتكريم الأمهات المثاليات والأب المثالي لعام 2024 من العاملين بالديوان العام ومجالس المدن والوحدات المحلية القروية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

قصص كفاح الأمهات المثاليات

أكد محافظ الشرقية خلال الاحتفالية اعتزازه وتقديره لقصص كفاح الأمهات المثاليات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في التضحية والكفاح، وجعلن أبناءهن نماذجا مشرفة ومضيئة تُساهم في بناء وتنمية الوطن رغم معاناتهن وظروفهن الإنسانية والاقتصادية الصعبة معرباً عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات واللاتي يعتبرن رمزاً للعطاء، وقال «الأم المصرية قدمت ومازالت تقدم أروع النماذج في التضحية واحتفالنا اليوم جاء لرد الجميل للأمهات والآباء العاملين بالجهاز الإداري والذين قدموا جيلا قادر على المشاركة في بناء الوطن».

الاحتفال بتكريم الأمهات المثاليات والأب المثالي

ومن جانبه أوضح سكرتير عام المحافظة أن الإحتفال بتكريم الأمهات المثاليات والأب المثالي على مستوي الديوان العام والمراكز والمدن والوحدات المحلية القروية يُعد تقليداً نبيلاً لما تمثله الأم من نبع للحنان وتقدم جيلاً نافعاً لنفسه ولوطنه ونسعي جاهدين لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة للأم والمرأة وتمكينهاً اقتصادياً واجتماعياً.

وفي نهاية الاحتفالية كرم محافظ الشرقية الأمهات المثاليات على مستوى مراكز ومدن المحافظة بمنحهن شهادات تقدير ومبالغ مالية متمنيا للجميع حياة أسرية مليئة بالاستقرار والسعادة وهن:

- حنان فهمي إبراهيم سالم الأم المثالية - الديوان العام.

- انتصار عبد العال على محمد أم مثالية من ذوي القدرات والهمم - القطاوية مركز أبوحماد.

- أسماء محمد السنجري أم مثالية لطفل من ذوي القدرات والهمم - مركز أبوحماد.

- إحسان محمد عوض أم معيلة - مركز فاقوس.

- نجاة عبد الحميد أحمد الأم البديلة - الديوان العام.

- سنية محمد أحمد عبد الفتاح - أم لأحد العاملين بالجهاز الإداري.

محافظ الشرقية يكرم الأب المثالي

وتقديراً لدور الأب باعتباره رب الأسرة حرص محافظ الشرقية على تكريم كلا من:

- خالد محمد السيد على الأب المثالي - الديوان العام.

- حسن محمود محمد سيد أب مثالي من ذوي الاحتياجات الخاصة - الديدامون مركز فاقوس.